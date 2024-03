Balade Vieilles forêts & Financement participatif Rendez-vous à la croix de Manse Bagnères-de-Bigorre, samedi 9 mars 2024.

Les vieilles forêts, véritables puits de carbone et d’une grande richesse en biodiversité, sont particulièrement rares en France. Il en reste quelques oasis non exploités dans les Pyrénées ! Nous présenterons les actions citoyennes locales d’acquisition foncière pour les préserver.

Réservation max 20 personnes

Départ possible en covoiturage à 13h45 devant la Halle aux grains. Animé par Ronan LATTUGA .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 15:30:00

Rendez-vous à la croix de Manse BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rdvclimat@mailo.com

L’événement Balade Vieilles forêts & Financement participatif Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2024-02-28 par Pôle du Tourmalet |CDT65