Hautot-sur-Mer Seine-Maritime Hautot-sur-Mer Ambiance calme et apaisante pour cette balade en paddle en rivière. Idéale pour toute la famille, cette sortie nature vous permettra de naviguer en eau calme et de rencontrer la faune et la flore locales ! Grâce à Surf’in Pourville, découvrez la Normandie sous un nouveau jour ! A partir de 12 ans – Durée : 2h

Ambiance calme et apaisante pour cette balade en paddle en rivière. Idéale pour toute la famille, cette sortie nature vous permettra de naviguer en eau calme et de rencontrer la faune et la flore locales ! Grâce à Surf'in Pourville, découvrez la… surfinpourville@gmail.com +33 6 30 59 02 76 http://www.surfin-pourville.com/

Club et école de surf Surf'in Pourville 98 rue du Casino Hautot-sur-Mer

