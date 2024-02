BALADE VÉLO « SPÉCIALE ENFANTS » Villejames Guérande, dimanche 30 juin 2024.

L’association Place Au Vélo Guérande organise une balade vélo spéciale pour les enfants (les enfants doivent être accompagnés par un adulte).

Au programme

14h vélo de Guérande à La Baule

15h jeux à La Baule

16h goûter bio offert aux enfants par l’association

16h30 retour de La Baule à Guérande

Le parcours d’environ 10 km aller-retour empruntera la piste cyclable Vélocéan entre Guérande et La Baule.

Une pause à l’aire de jeux du Parc de la Torre permettra aux enfants de s’amuser et de se restaurer. Ce parc public, peu connu et pourtant très chouette, est situé au nord de la voie ferrée, en face du cimetière (après les ateliers municipaux baulois) il comprend des jeux pour enfants, petits et grands cabane, trampolines, balançoires, parcours en bois, table de tennis de table, terrains pétanque ou mölkky, aire de musculation…

L’idée est d’aller au rythme des enfants, c’est-à-dire du plus lent d’entre eux. Ils pourront être à vélo (sans petites roues), sur un siège vélo, en remorque vélo, en vélo cargo…

Bien sûr, cette balade est ouverte à toutes et tous (même sans enfant à accompagner).

Rappel casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 14:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Villejames Au croisement rue de la Briquerie et Vélocéan

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@placeauveloguerande.fr

