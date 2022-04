Balade vélo patrimoniale : A bicyclette sur les chemins argentanais Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Balade vélo patrimoniale : A bicyclette sur les chemins argentanais Argentan, 13 juillet 2022, Argentan. Balade vélo patrimoniale : A bicyclette sur les chemins argentanais Argentan

2022-07-13 – 2022-07-13

Argentan Orne Enfourchez vos montures à deux roues et partons se promener sur les chemins aux alentours d’Argentan.

Attention le parcours sera semé d’informations historiques qui mettront vos neurones en action.

Une flânerie agréable et conviviale accessible à tous les niveaux sportifs. Pas d’âge minimum, les enfants dans les sièges arrières des vélos sont acceptés (des pauses seront faites pour qu’ils puissent se dégourdir les jambes).

Le parcours sera en majorité plat sur environ 10 km.

Vous avez la possibilité de louer des vélos à assistance électrique auprès de l’office de tourisme d’Argentan Intercom (02 33 67 12 48), se rapprocher d’eux. Je vous conseille de les essayer auparavant pour vous habituer à les manipuler.

Toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment de la visite seront appliquées.

Prévoir un gilet jaune, et de quoi réparer vos vélos en cas de crevaison.

Port du casque obligatoire. Le respect du code de la route sera impératif.

Une belle balade en perspective tous ensemble !

Nombre de personnes maximum : 12 Enfourchez vos montures à deux roues et partons se promener sur les chemins aux alentours d’Argentan.

Attention le parcours sera semé d’informations historiques qui mettront vos neurones en action.

Une flânerie agréable et conviviale accessible à… Enfourchez vos montures à deux roues et partons se promener sur les chemins aux alentours d’Argentan.

Attention le parcours sera semé d’informations historiques qui mettront vos neurones en action.

Une flânerie agréable et conviviale accessible à tous les niveaux sportifs. Pas d’âge minimum, les enfants dans les sièges arrières des vélos sont acceptés (des pauses seront faites pour qu’ils puissent se dégourdir les jambes).

Le parcours sera en majorité plat sur environ 10 km.

Vous avez la possibilité de louer des vélos à assistance électrique auprès de l’office de tourisme d’Argentan Intercom (02 33 67 12 48), se rapprocher d’eux. Je vous conseille de les essayer auparavant pour vous habituer à les manipuler.

Toutes les mesures sanitaires en vigueur au moment de la visite seront appliquées.

Prévoir un gilet jaune, et de quoi réparer vos vélos en cas de crevaison.

Port du casque obligatoire. Le respect du code de la route sera impératif.

Une belle balade en perspective tous ensemble !

Nombre de personnes maximum : 12 Argentan

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Ville Argentan lieuville Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Balade vélo patrimoniale : A bicyclette sur les chemins argentanais Argentan 2022-07-13 was last modified: by Balade vélo patrimoniale : A bicyclette sur les chemins argentanais Argentan Argentan 13 juillet 2022 argentan Orne

Argentan Orne