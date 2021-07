BALADE VÉLO, LES CHEMINS DE LA BIODIVERSITÉ – CROSSAC Crossac, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Crossac.

BALADE VÉLO, LES CHEMINS DE LA BIODIVERSITÉ – CROSSAC 2021-07-13 – 2021-07-13

Crossac Loire-Atlantique Crossac

Cette boucle de 12 km en vélo nous emmènera à la découverte de paysages variés entre bocage et marais.

La nature nous offrira des moments propices à de belles observations : traces de blaireau, oiseaux, arbres et plantes de ces milieux si particuliers. Envie de prendre un grand bol d’air, prenez vos vélos, on part en balade !

Animé par le CPIE Loire Océane.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par