Montbéliard 25200 Il y a 150 ans éclatait le conflit qui opposa la France à la Prusse et solda entre autres sur le territoire par la bataille de la Lizaine à Bethoncourt. Nous vous proposons de partir sur les traces de ces affrontements dans le Pays de Montbéliard. > Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60. Age minimum pour les enfants : 11 ans. En partenariat avec l’association Vélocité.

> Circuit vélo de 11 km. Durée : 2h45

