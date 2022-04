Balade Vélo et Fromages Vimoutiers – Camembert Vimoutiers Vimoutiers Catégories d’évènement: Orne

Vimoutiers

Balade Vélo et Fromages Vimoutiers – Camembert Vimoutiers, 14 mai 2022, Vimoutiers. Balade Vélo et Fromages Vimoutiers – Camembert Vimoutiers

2022-05-14 – 2022-05-14

Vimoutiers Orne Balade accompagnée de 12 km (aller-retour) avec visites :

. 14h : Visite du Musée du Camembert à Vimoutiers

. 14h45 : départ de la randonnée vélo du Musée du camembert à Vimoutiers

. 15h15 : Arrivée à la Ferme de l’Instière à Camembert

. Visite de l’exploitation et dégustation à la ferme (sur réservation)

