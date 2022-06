Balade vélo et atelier bien-être Abilly, 6 juillet 2022, Abilly.

Balade vélo et atelier bien-être Abilly

2022-07-06 09:30:00 – 2022-07-06 18:30:00

Abilly 37160

85 EUR 85 La journée débute par un atelier bien-être avec Ana, kinésiologue. Dans cet atelier, elle vous parlera de l’auto-test.

L’auto-test est un outil fascinant et – à mon avis – indispensable car il permet de se connecter à son inconscient de façon simple et efficace pour savoir ce qui est bon et juste pour soi. S’auto-tester est une façon de se relier à son intuition de manière concrète et physique, et cela, à tout moment de la journée et pour tous les domaines de votre vie. Puis nous enfourcherons les vélos électriques pour une belle balade, avant un arrêt au restaurant est prévu.

La journée débute par un atelier bien-être avec Ana, kinésiologue qui parlera de l’auto-test, un outil fascinant car il permet de se connecter à son inconscient de façon simple et efficace pour savoir ce qui est bon et juste pour soi. Puis pause restaurant et belle balade en vélos électriques.

lesvelosdepaulette@gmail.com +33 6 36 64 38 89

Murielle CLEMENT

Abilly

