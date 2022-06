Balade vélo et atelier bien-être, 5 juillet 2022, .

Balade vélo et atelier bien-être

2022-07-05 09:30:00 – 2022-07-05 18:30:00

La journée démarre par un atelier bien-être par Ana, kinésiologue. Dans cet atelier, elle vous apprends à rééquilibrer votre système énergétique et ainsi, favoriser et faciliter votre guérison et votre évolution dans tous les domaines de votre vie.

Grâce à des techniques énergétiques propres à la kinésiologie, pratiques et faciles à utiliser au quotidien. Pique-nique préparé avec essentiellement des produits locaux, puis départ en vélo électrique, et balade avec de belles découvertes et notamment un moment privilège dans un atelier de savonnière.

