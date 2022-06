Balade vélo et artisans, 2 juillet 2022, .

Balade vélo et artisans

2022-07-02 09:00:00 – 2022-07-02 18:30:00

Grande balade en vélo à assistance électrique, accompagnée par Paulette. Au grès de cette balade vous découvrirez de beaux sites et aurez le privilège de partager de bons moments avec des artisans locaux, le premier chez Thomas et Catherine. Vous y découvrirez la soixantaine de plantes qu’ils produisent , les principes généraux de l’agriculture biologique et de la cueillette sauvage ainsi que les trois transformations à la base de l’herboristerie : séchage, macération et distillation, et le deuxième chez Steff et Stuff, céramiste qui se fera un plaisir de vous initier à son art. Découverte de la matière première de la terre, initiation aux quelques règles de base et réalisation d’un bol pincé, découverte de la technique de l’estampage.

Un pique-nique composé de produits locaux est prévu.

lesvelosdepaulette@gmail.com

Murielle CLEMENT

