2022-07-20 09:30:00 – 2022-07-20 18:30:00 65 EUR Grande balade à vélo à assistance électrique dans notre belle campagne accompagnée par Paulette. Vous découvrirez au grès de la balade, de belles demeures, des châteaux, des petits hameaux, les bords de rivières … et aurez le privilège de partager un atelier avec Julie, savonnière, qui se fera une joie de vous faire découvrir son métier passion. Un pique-nique est prévu, composé essentiellement de produits locaux.

