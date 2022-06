Balade vélo et artisanat local

Balade vélo et artisanat local, 19 juillet 2022, . Balade vélo et artisanat local

2022-07-19 09:30:00 – 2022-07-19 18:30:00 Balade en vélo électrique avec Paulette. Au grès de la balade vous aurez le privilège de découvrir l'atelier poterie de Magali situé dans un paradis de verdure, elle vous fera découvrir les joies de la création avec la terre. Après un déjeuner en terrasse au Grand-Pressigny, la balade continue, et c'est ensuite Martin, qui après la visite de son petit cheptel vous initiera aux secrets du filage.

