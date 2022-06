Balade vélo et artisanat local

Balade vélo et artisanat local, 3 juillet 2022, . Balade vélo et artisanat local

2022-07-03 09:30:00 – 2022-07-03 18:30:00 Belle balade en vélo électrique, vous découvrirez tout au long de cette balade accompagnée par Paulette, de jolis coins, châteaux, belles demeures… et aurez le privilège de partager un atelier chez Julie savonnière, un repas au restaurant est prévu sur le parcours. lesvelosdepaulette@gmail.com

