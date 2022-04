Balade vélo entre Montmorillon et Saulgé Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Vienne

Balade vélo entre Montmorillon et Saulgé Montmorillon bureau Ecomusée, 4 mai 2022, Montmorillon. Balade vélo entre Montmorillon et Saulgé

Montmorillon bureau Ecomusée, le mercredi 4 mai à 14:00

Le 4 mai après-midi l’Ecomusée vous propose une balade découverte autour des enjeux climatiques en Vienne et Gartempe avec Christophe. L’occasion de redécouvrir notre cadre de vie et son évolution sous l’influence des enjeux climatiques, comment ville et campagne vont s’adapter ? Une pause avec un rafraichissement offert est prévue à l’Ecomusée. L’occasion d’échanger entre les participants. Venir avec son vélo et son casque

8€/pers, sur réservation

Balade découverte de Montmorillon à Saulgé autour des enjeux climatiques en Vienne et Gartempe.Une pause est prévue à l’Ecomusée l’occasion d’échanger entre participants. Venir avec un vélos + casque Montmorillon bureau Ecomusée 2 place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Montmorillon bureau Ecomusée Adresse 2 place du Vieux Marché Ville Montmorillon lieuville Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon Departement Vienne

Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/

Balade vélo entre Montmorillon et Saulgé Montmorillon bureau Ecomusée 2022-05-04 was last modified: by Balade vélo entre Montmorillon et Saulgé Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon bureau Ecomusée 4 mai 2022 Montmorillon Montmorillon bureau Ecomusée Montmorillon

Montmorillon Vienne