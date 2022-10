Balade végétale « plantes de sorcières » autour des plantes de la Samhain Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2 Rue du Général de Gaulle Paimpont Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande

Ille-et-Vilaine Paimpont À l’occasion de la Samhain, fête celtique marquant le milieu de la saison sombre. Nous vous invitons à découvrir les plantes liées à ce moment particulier de l’année.

Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Quelles soient médicinales, comestibles ou encore magiques, apprivoisez les plantes. Découvrez leurs vertus et leurs propriétés. Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser. Tarif adulte : 15€

Tarif réduit : 10€

Tarif enfant (+ de 6 ans) : 8€ Rendez-vous 5 minutes avant le départ devant la boutique : 2 rue du Général de Gaulle 35380 Paimpont Réservation obligatoire sur internet : www.herboristerie-broceliande.com, rubrique « Balades et Ateliers » Le dimanche 23/10, de 14h à 15h30 et le lundi 31/10 de 10h30 à 12h. +33 6 63 76 67 21 https://herboristerie-broceliande.com/pages/ecole-buissoniere-plantes-medicinales-comestibles Paimpont

