Balade végétale : Découverte des plantes comestibles, médicinales et magiques de l'Eté en Brocéliande, 27 juillet 2022



2022-07-27 – 2022-07-27 C’est l’été en Brocéliande, l’occasion de s’immerger dans la nature et voir ce que nous offre cette saison. Nous vous invitons à la découverte des plantes qu’elles soient comestibles, médicinales ou encore magiques. Laissez-vous guider par Auriella, herboriste, passionée du monde végétal et de ses secrets. quelles soient médicinales comestibles ou encore magiques, apprivoisez les plantes. Découvrez leurs vertus et leurs propriétés. Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser. A noter : la pluie n’est pas un motif d’annulation en Bretagne. Prévoyez bottes, k-way et parapluie si besoin ;) Si vous avez un contretemps merci de prévenir au téléphone de la boutique : 06-63-76-67-21 Tarif adulte : 15€

Tarif réduit: 10€

Tarif enfant (+ de 6ans): 8€ Rendez-vous 5 minutes avant le départ, devant la boutique : 2 rue du Général de Gaulle, 35380 Paimpont Réservation obligatoire sur internet : www.herboristerie-broceliande.com rubrique « Balades et Ateliers ».

