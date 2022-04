BALADE VÉGÉTALE CONTÉE Saint-Maurice-Navacelles, 15 mai 2022, Saint-Maurice-Navacelles.

2022-05-15 10:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Balade végétale contée où se mêlent les vertus et utilisations des plantes aromatiques et médicinales ainsi que des légendes de pays et du conte par-ci, par-là…

Avec Magalie Feuillas Cueilleuse de plantes sur le Larzac, conteuse végétale.

A partir de 10 ans. Réservation obligatoire.

+33 4 67 88 86 44 https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/billetterie/concerts-spectacles-conferences/balade-vegetale-contee

