Balade végétale : Appréhendez les plantes sauvages du calme intérieur, pour apaiser anxiété, stress et troubles du sommeil, 22 mai 2022, .

Balade végétale : Appréhendez les plantes sauvages du calme intérieur, pour apaiser anxiété, stress et troubles du sommeil

2022-05-22 14:30:00 – 2022-05-22 16:00:00

Ce mois ci, découvrez les plantes liées au calme intérieur. Quels sont nos alliés pour apaiser l’anxiété, le stress et les troubles du sommeil ? Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Apprivoisez les plantes et découvrez leurs vertus et leurs propriétés. Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser.

Tarifs : 15€ /adulte – tarif réduit 10€ – enfant + de 6 ans 8€

RDV devant la boutique : 2 rue Général de Gaulle 35380 Paimpont

On vous attend 5 min avant le départ. Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps.

Réservation obligatoire par internet sur notre site www.herboristerie-broceliande.com rubrique “Balades et ateliers”

Ce mois ci, découvrez les plantes liées au calme intérieur. Quels sont nos alliés pour apaiser l’anxiété, le stress et les troubles du sommeil ? Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Apprivoisez les plantes et découvrez leurs vertus et leurs propriétés. Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser.

Tarifs : 15€ /adulte – tarif réduit 10€ – enfant + de 6 ans 8€

RDV devant la boutique : 2 rue Général de Gaulle 35380 Paimpont

On vous attend 5 min avant le départ. Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps.

Réservation obligatoire par internet sur notre site www.herboristerie-broceliande.com rubrique “Balades et ateliers”

dernière mise à jour : 2022-05-05 par