### Et si on jardinait nos rues ? Après la stérilisation des rues de ces dernières années, le retour à une végétalisation des espaces publics est en cours. L’impact positif de la végétalisation est évident car elle contribue notamment à l’amélioration du bien-être individuel et collectif, mais aussi à réduire les ilots de chaleur. Habitants, élus, associations s’impliquent de plus en plus dans la reconquête des rues, au bénéfice de la biodiversité, de la qualité de l’air, de la perméabilisation des sols et de la convivialité entre riverains. Depuis 2016, la commune de Montmorillon a entamé des démarches avec ses habitants. L’occasion pour le CAUE 86 de vous entraîner dans cette reconquête des espaces publics par le végétal en vous proposant une balade urbaine. Elle pourrait vous donner envie de devenir jardinier de votre rue. En partenariat avec le **CPIE Val de Gartempe** et la **ville de Montmorillon**.

Visite gratuite sur inscription (nombre de places limitées), prévoir des chaussures et vêtements adaptés. Le lieu de rendez-vous sera transmis par mail aux inscrits quelques jours avant.

