Balade végétale : À la rencontre des plantes médicinales et comestibles du mois de mai en Brocéliande Paimpont, 8 mai 2022, Paimpont.

Le printemps s’est installé en Brocéliande. C’est le moment de découvrir les plantes de cette saison et plus particulièrement du mois de Mai. Laissez vous guider par Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Quelles soient médicinales comestibles ou encore magiques, apprivoisez les plantes. Découvrez leurs vertus et leurs propriétés. Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser.

Tarifs : 15€ /adulte – tarif réduit 10€ – enfant + de 6 ans 8€

RDV devant la boutique : 2 rue Général de Gaulle 35380 Paimpont

On vous attend 5 min avant le départ. Équipez-vous en fonction de la météo : les balades ne sont pas annulées en cas de mauvais temps.

Réservation obligatoire par internet sur notre site www.herboristerie-broceliande.com rubrique “Balades et ateliers”

+33 6 63 67 76 21 http://www.herboristerie-broceliande.com/

