Balade végétale : A la rencontre des arbres et arbustes comestibles-médicinaux Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balade végétale : A la rencontre des arbres et arbustes comestibles-médicinaux Paimpont, 10 août 2022, Paimpont. Balade végétale : A la rencontre des arbres et arbustes comestibles-médicinaux

2 Rue du Général de Gaulle Paimpont Ille-et-Vilaine Office de Tourisme de Brocéliande

2022-08-10 – 2022-08-10 Paimpont

Ille-et-Vilaine Paimpont Suivez Auriella, herboriste, passionnée du monde végétal et de ses secrets. Allez à la rencontre des arbres, arbustes et arbrisseaux de Brocéliande. Découvrez leurs vertus et leurs propriétés, comestibles, médicinales ou encore magiques ! Apprenez à les reconnaître et comment les utiliser. A noter : la pluie n’est pas un motif d’annulation en Bretagne. Prévoyez bottes, k-way et parapluie si besoin ;) Si vous avez un contretemps merci de nous prévenir au téléphone de la boutique : 06-63-76-67-21 Rendez-vous 5 minutes avant le départ devant la boutique : 2 rue du Général de Gaulle 35380 Paimpont Réservation obligatoire sur internet : www.herboristerie-broceliande.com, rubrique « Balades et Ateliers » Tarif adulte : 15€

+33 6 63 76 67 21 http://www.herboristerie-broceliande.com/

