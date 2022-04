Balade “vasement bien” autour des Domaines de Certes/Graveyron Audenge, 13 juillet 2022, Audenge.

Balade “vasement bien” autour des Domaines de Certes/Graveyron rue de Certes Domaines de Certes/graveyron Audenge

2022-07-13 – 2022-07-13 rue de Certes Domaines de Certes/graveyron

Audenge Gironde

5.5 5.5 EUR Balade aux abords des Domaine de Certes/graveyron Certes accompagnée par un guide ‘environnement”, en partenariat avec le Conseil Général. Cette aventure “à pieds mouillés” vous mènera le long du chenal de Certes, entre les 2 domaines de Certes et Graveyron, offrant un point de vue inédit. Vision depuis le chenal des 2 domaines classés “Espaces naturels sensibles” . Découverte d’une faune et flore atypique, de la petite “pêche”typique de ce milieu. Retour par la digue avec observation des oiseaux.Déconseillé aux moins de 7 ans et aux personnes ayant du mal à marcher.

Balade aux abords des Domaine de Certes/graveyron Certes accompagnée par un guide ‘environnement”, en partenariat avec le Conseil Général. Cette aventure “à pieds mouillés” vous mènera le long du chenal de Certes, entre les 2 domaines de Certes et Graveyron, offrant un point de vue inédit. Vision depuis le chenal des 2 domaines classés “Espaces naturels sensibles” . Découverte d’une faune et flore atypique, de la petite “pêche”typique de ce milieu. Retour par la digue avec observation des oiseaux.Déconseillé aux moins de 7 ans et aux personnes ayant du mal à marcher.

+33 5 57 70 67 56

Balade aux abords des Domaine de Certes/graveyron Certes accompagnée par un guide ‘environnement”, en partenariat avec le Conseil Général. Cette aventure “à pieds mouillés” vous mènera le long du chenal de Certes, entre les 2 domaines de Certes et Graveyron, offrant un point de vue inédit. Vision depuis le chenal des 2 domaines classés “Espaces naturels sensibles” . Découverte d’une faune et flore atypique, de la petite “pêche”typique de ce milieu. Retour par la digue avec observation des oiseaux.Déconseillé aux moins de 7 ans et aux personnes ayant du mal à marcher.

Mairie Audenge

rue de Certes Domaines de Certes/graveyron Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-31 par