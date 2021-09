Suresnes Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins » Hauts-de-Seine, Suresnes Balade urbaine : Vivre ensemble dans la Cité-jardins Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins » Suresnes Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Suresnes

Balade urbaine : Vivre ensemble dans la Cité-jardins Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins », 16 octobre 2021, Suresnes. Balade urbaine : Vivre ensemble dans la Cité-jardins

Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins », le samedi 16 octobre à 15:30

À travers une promenade urbaine menée à double voix, contant les récits de vie des premiers habitants de la Cité-jardins, le MUS vous invite à explorer cet ensemble remarquable de logement social. Au fil de cette visite, vous pourrez aussi découvrir les écoles Vaillant-Jaurès et Henri Sellier (collège), ainsi que l’appartement patrimonial rénové dans le style années 30.

Sur inscription sur le site Explore Paris

Journées nationales de l’architecture Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins » RDV place Jean-Jaurès 92150 Suresnes Suresnes Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:30:00 2021-10-16T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Suresnes Autres Lieu Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins » Adresse RDV place Jean-Jaurès 92150 Suresnes Ville Suresnes lieuville Balade urbaine « Vivre ensemble dans la Cité-jardins » Suresnes