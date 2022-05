Balade urbaine – Tournage et dérapages Croisement cours Émile Zola et rue Raoul Durand Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Balade urbaine Par le CAUE Rhône Métropole, Christelle Ravey, la Cie Zéotrope Un célèbre cinéaste, connu pour s’inspirer de l’atmosphère des villes pour ses fictions, a été enlevé alors qu’il était en repérage avec son équipe de tournage à Villeurbanne ! Seul ou en équipe, en famille ou entre amis, menez l’enquête en ville. Grâce à ses notes de repérage et à l’aide précieuse de quelques témoins, pistez les indices dans le paysage urbain et retrouvez la trace du réalisateur disparu. En résonnance avec l’exposition Territoires invisibles, au café du Rize du 12 juillet au 3 septembre Durée environ 1h30/ tout public Réservation en ligne Départ à l’angle du cours Emile Zola et de la rue Raoul Durand, Villeurbanne Un célèbre cinéaste, connu pour s’inspirer de l’atmosphère des villes pour ses fictions, a été enlevé alors qu’il était en repérage avec son équipe de tournage à Villeurbanne ! Croisement cours Émile Zola et rue Raoul Durand rue raoul durand villeurbanne Villeurbanne Gratte-Ciel Métropole de Lyon

