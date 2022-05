Balade urbaine – Tonkin, expérimenter la ville Le Rize, 18 juin 2022, Villeurbanne.

Balade urbaine – Tonkin, expérimenter la ville

Le Rize, le samedi 18 juin à 15:00

Balade urbaine Avec le CAUE Rhône Métropole Dans les années 70 et 80, le Tonkin est un véritable laboratoire pour réinventer la ville de demain : nouvelles manières d’habiter et de circuler, façades fantaisistes et quête de la hauteur… Une audace difficilement lisible aujourd’hui ! Laissez-vous guider pour redécouvrir le quartier ainsi que son ancien visage disparu sous les dalles : une trame urbaine tracée au cordeau et parsemée de constructions modestes, où la vie et l’esprit de village prennent corps dans les troquets ou sur les étals du marché aux puces. Durée 2h00 / tout public Réservation en ligne Le point de départ vous sera communiqué quelques jours avant la balade

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T17:00:00