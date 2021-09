Balade urbaine “Sur les traces des bâtisseurs de Villemomble” RDV à la gare Le Raincy-Villemomble, 19 septembre 2021, Villemomble.

Balade urbaine “Sur les traces des bâtisseurs de Villemomble”

RDV à la gare Le Raincy-Villemomble, le dimanche 19 septembre à 14:30

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, et dans le cadre de l’inventaire participatif “(En)quête de patrimoine. Qui a bâti le Grand Paris ?”, nous vous invitons à découvrir l’architecture et le patrimoine remarquable de Villemomble. Déambulez dans les rues du centre-ville pour en découvrir l’histoire. De la gare au château, cette balade sera l’occasion de (re)découvrir les constructions variées (église, théâtre mais également immeubles ou villas décorées) qui forment le paysage urbain de la ville ! L’observation des matériaux et des styles architecturaux des bâtiments et le relevé des signatures d’architectes ou d’entrepreneurs permettront de comprendre comment et par qui a été construit ce territoire.

Inscription indispensable. Renseignements auprès du service événementiel et culturel de Villemomble : 01 49 35 25 39

RDV à la gare Le Raincy-Villemomble 93250 Villemomble Villemomble Seine-Saint-Denis



2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00