Balade urbaine sur les traces de la pollution lumineuse

Le 10 mars à 17h30 : Balade urbaine sur les traces de la pollution lumineuse

Le CPIE du pays d’Aix vous invite à venir participer à une balade nocturne dans Aix-en-Provence, pour découvrir et identifier les situations de pollution lumineuse qui impactent la santé humaine et l’environnement. Pourquoi éclairons-nous la nuit ? Est-ce nécessaire d’éclairer ? Quel est l’impact de la pollution lumineuse ? Sont autant de questions qui seront abordées lors de cette balade nocturne.

Tout au long du parcours, des arrêts seront identifiés afin de découvrir les différents aspects de la pollution lumineuse, analyser les différentes formes de lampadaires et découvrir leurs diverses conséquences.



Le 17 mars à 18h15 : Les rapaces nocturnes des berges de l’Arc, Parc Christine Bernard, par Eric Georgeault, animateur naturaliste LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur

Venez profiter en famille de la connaissance et des anecdotes d’un ornithologue de la LPO PACA qui lèvera le voile sur les rapaces nocturnes de France : les chouettes et les hiboux.

La première partie de la soirée sera consacrée à présenter les diverses espèces du département, leur biologie et chants… La seconde partie se fera sous forme de balade crépusculaire dans le Parc du Val de l’Arc afin d’espérer contacter la Chouette hulotte, seule espèce présente en milieu urbain durant le mois de mars.

L’occasion également de peut-être observer d’autres animaux nocturnes… C’est le moment ou jamais d’aiguiser tous ses sens !

Cette sortie ayant pour thème la faune sauvage, il n’y a aucune garantie de voir ou d’entendre les animaux recherchés.



Sortie annulée en cas de fort mistral ou de pluie.





Balades grand public à partir de 10 ans

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence, pilote de l’Atlas de la Biodiversité Communale participe à la 15e édition de la Nuit de la Chouette et vous propose deux balades.

