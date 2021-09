Nancy Musée de l'École de Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy Balade urbaine « sur les pas d’Émile André » Musée de l’École de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’École de Nancy Gratuit. Départ du musée à 15h30 et 17h. Durée : 1h.

Partez sur les pas du célèbre architecte nancéien Émile André, avec Valérie Thomas, conservateur et directrice du musée de l’École de Nancy. Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

