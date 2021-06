Rumilly Notre histoire Musée de Rumilly Haute-Savoie, Rumilly Balade urbaine « Sur le chemin des écoles » Notre histoire Musée de Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Saviez vous que les institutrices de Savoie et de Haute Savoie étaient formées à Rumilly jusqu’en 1940 ? Quelle est la plus ancienne école de la Ville ? D’hier à aujourd’hui, découvrez l’histoire des écoles de Rumilly. Partez à la rencontre d’écoles disparues, d’architecture innovantes, et laissez-vous surprendre par la riche histoire scolaire de la ville.

Reservation conseillée

