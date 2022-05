Balade urbaine – Sur le chemin des Buers Le Rize Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Balade urbaine – Sur le chemin des Buers

Le Rize, le samedi 4 juin à 15:00

Balade urbaine Au fil de la rue du 8 mai 1945, c’est toute une histoire du logement populaire qui défile. Comment habite-on son foyer, son quartier, en 1930, en 1950, en 1970 ou encore aujourd’hui ? De petits lotissements en grands ensembles, redécouvrez ce territoire où l’activité agricole cède progressivement sa place aux initiatives individuelles, collectives puis à la force publique pour aménager durablement l’espace et la vie du quartier. Durée 2h00 / tout public Réservation en ligne Départ place Paul Strauss, Villeurbanne Au fil de la rue du 8 mai 1945, c’est toute une histoire du logement populaire qui défile. Comment habite-on son foyer, son quartier, en 1930, en 1950, en 1970 ou encore aujourd’hui ? Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

