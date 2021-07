Balade urbaine sur le canal de l’Ourcq Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bobigny.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, le samedi 18 septembre à 14:30

**Les mutations du canal de l’Ourcq** Depuis sa mise en service en 1822, le canal de l’Ourcq, voie navigable destinée à ravitailler Paris et à l’alimenter en eau potable, a connu de profondes mutations. Axe structurant de l’industrialisation dans la deuxième moitié du 19e siècle, il a progressivement perdu de son importance. Ces dernières années, entre son utilisation « ludique » – piste cyclable, espace d’expression des graffeurs, etc. – et la pression foncière, il redevient un espace utile et convoité. La balade urbaine, entre le pont de la Folie à Bobigny et le pont Delizy à Pantin, permet de retracer deux siècles d’histoire et de montrer l’impact des opérations de requalification urbaine sur la partie du canal qui part de la porte de Pantin jusqu’au pont de Bondy. Départ de la balade : 14h30 aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Arrivée : entre 16h30 et 17h au pont Delizy (métro Eglise de Pantin) Prévoir de bonnes chaussures.

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 54 avenue Salvador-Allende 93000 Bobigny Bobigny Seine-Saint-Denis



