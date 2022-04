Balade urbaine “Suivre les Herbes” Pauillac, 21 mai 2022, Pauillac.

Balade urbaine “Suivre les Herbes” Pauillac

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-21 17:00:00

Pauillac Gironde Pauillac

EUR 0 Au départ de la Médiathèque de Pauillac, suivez l’artiste plasticien Laurent Cerciat dans une promenade urbaine. Tout au long des rues de la ville, son regard artistique vous sensibilisera au paysage et à l’ethnobotanique. Une attention particulière sera portée aux plantes de trottoir qui seront dessinées afin d’élaborer un début d’herbier urbain.

Cette action est en lien avec les parcours d’éducation artistique et culturelle « Paysages en mouvement » porté par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Île et la Semaine de l’Art, et s’inscrit également dans le cadre de Vert Médoc.

Au départ de la Médiathèque de Pauillac, suivez l’artiste plasticien Laurent Cerciat dans une promenade urbaine. Tout au long des rues de la ville, son regard artistique vous sensibilisera au paysage et à l’ethnobotanique. Une attention particulière sera portée aux plantes de trottoir qui seront dessinées afin d’élaborer un début d’herbier urbain.

Cette action est en lien avec les parcours d’éducation artistique et culturelle « Paysages en mouvement » porté par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Île et la Semaine de l’Art, et s’inscrit également dans le cadre de Vert Médoc.

Au départ de la Médiathèque de Pauillac, suivez l’artiste plasticien Laurent Cerciat dans une promenade urbaine. Tout au long des rues de la ville, son regard artistique vous sensibilisera au paysage et à l’ethnobotanique. Une attention particulière sera portée aux plantes de trottoir qui seront dessinées afin d’élaborer un début d’herbier urbain.

Cette action est en lien avec les parcours d’éducation artistique et culturelle « Paysages en mouvement » porté par la Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’Île et la Semaine de l’Art, et s’inscrit également dans le cadre de Vert Médoc.

L’Express

Pauillac

dernière mise à jour : 2022-04-12 par