Balade urbaine, sensibilisation à la permaculture & atelier de bouturage Arrêt de tram “La Morlette”, 11 septembre 2021, Cenon.

du samedi 11 septembre au samedi 18 septembre à Arrêt de tram “La Morlette”

[**L’alternative urbaine Bordeaux**](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/nos-balades/) vous invite à la (re) découverte des endroits emblématiques, et insolites de Cenon! Savez-vous que La Morlette est le nom d’un château ? Vous a-t-on conté la légende de la biche et de la branche du Cypressat ? Avez-vous emprunté le petit sentier de Bellevue ? De La Morlette au Bas-Cenon, Elsa et Salim vous emmènent à la découverte d’un patrimoine culturel, industriel et naturel très varié. Dans cette balade, nos éclaireurs cenonnais vous dépayseront en vous faisant voyager au coeur du coteau et jusqu’à un panorama somptueux sur Bordeaux. Vous terminerez la balade chez [**Germaine Veille**](https://www.facebook.com/GermaineVeille/) et son jardin en permaculture fondé par Nathalie Schwab. Elle vous accueillera avec des rafraîchissements maison et vous fera visiter sa bulle potagère tout en vous sensibilisant aux enjeux et aux notions liés à cette façon de cultiver. Puis enfin, vous participerez à un **atelier de bouturage d’une plante à tisane** (ou eau aromatisée) pour mettre en pratique les notions théoriques vues avant. Chaque participant repartira avec sa bouture chez lui. [**S’inscrire en ligne à la balade**](https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balades/balade-speciale-sur-cenon-sensibilisation-a-la-permaculture-et-atelier-de-bouturage/#) Les éclaireuses vous donnent rendez-vous à 14h45, à **l’arrêt de tram “La Morlette”**

Gratuit / sur inscription

Un voyage à flanc de coteau à travers le patrimoine naturel, historique et industriel de Cenon qui ne manquera pas de vous étonner vous est proposé.

Arrêt de tram “La Morlette” 11-13 avenue Schwob Cenon Cenon La Marègue Gironde



2021-09-11T14:45:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-18T14:45:00 2021-09-18T16:00:00