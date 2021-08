Périgueux Kiosque à musique Dordogne, Périgueux Balade urbaine : “Révision du secteur sauvegardé et extension” Kiosque à musique Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

**Samedi 16 octobre** **14 h 30** Balade urbaine **”RÉVISION DU SECTEUR SAUVEGARDÉ ET EXTENSION”** **Rdv** Kiosque à musique, allée de Tourny Balade urbaine pour présenter les anciennes et nouvelles limites du secteur sauvegardé, les immeubles collectifs et les espaces publics liés aux mutations des grands mouvements de l’histoire de la Ville. L’architecture du 19ème siècle est intégrée pour une meilleure préservation et mise en valeur du patrimoine. Avec le service municipal de l’Urbanisme **Gratuit** **Sur réservation au 06 16 79 03 97 /** [**[vah@perigueux.fr](mailto:vah@perigueux.fr)**](mailto:vah@perigueux.fr) **Avec passe sanitaire et port du masque.**

Kiosque à musique Allées de Tourny 24000 Périgueux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:00:00

