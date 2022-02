Balade urbaine – Quelle place pour le végétal ? Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Balade urbaine – Quelle place pour le végétal ? Saint-Malo, 5 mars 2022, Saint-Malo. Balade urbaine – Quelle place pour le végétal ? Château-Malo 5 rue Paul Cézanne Saint-Malo

2022-03-05 – 2022-03-05 Château-Malo 5 rue Paul Cézanne

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Plan de végétalisation

Redécouvrez et échangez autour de la nature à Saint-Malo Une balade organisée à la découverte du quartier de Château-Malo, RDV à la Maison de quartier https://www.ville-saint-malo.fr/ Plan de végétalisation

