Balade urbaine Par la Cie Acte, chorégraphe Annick Charlot Vivez une expérience artistique collective et intime, en direct dans l’espace public ! Deux danseuses et un musicien vous embarquent dans une autre dimension, pour questionner la place des femmes, physique et symbolique, dans l’espace public. Représentation, mémoire, consentement, postures, langage… ensemble, (dé)jouons les inégalités femmes/hommes qui marquent trop souvent nos espaces quotidiens. Durée 2h00/ tout public Réservation en ligne Départ au Rize, 23 rue Valentin Haüy, Villeurbanne Vivez une expérience artistique collective et intime, en direct dans l’espace public ! Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon

