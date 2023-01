Balade Urbaine : Palaces, Cuisines et Dépendances Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes EUR A la Belle-époque, des voyageurs de l’Europe fortunée passaient leurs hivers dans les palaces de Menton où des brigades de personnels y travaillaient. Cette balade à la découverte de ces lieux privés est un voyage dépaysant dans cette ville étonnante. Office de tourisme 8 Avenue Boyer Menton

