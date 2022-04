Balade urbaine « Ma ville en chantier » La Réole, 23 avril 2022, La Réole.

Balade urbaine « Ma ville en chantier » La Réole

2022-04-23 – 2022-04-23

La Réole Gironde La Réole

4 4 EUR La ville s’embellit, se transforme, se réinvente chaque jour et encore plus en ce moment ! Les guides-

conférenciers vous donnent rendez-vous pour de nouvelles balades urbaines par quartier à la

découverte du patrimoine et au cœur du projet de ville.

Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h00. Nombre de places limitées

→ Lieu de RV les 23 et 26 avril à l’ancien hôtel de ville et le 28 avril à l’esplanade Charles de Gaulle

La ville s’embellit, se transforme, se réinvente chaque jour et encore plus en ce moment ! Les guides-

conférenciers vous donnent rendez-vous pour de nouvelles balades urbaines par quartier à la

découverte du patrimoine et au cœur du projet de ville.

Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h00. Nombre de places limitées

→ Lieu de RV les 23 et 26 avril à l’ancien hôtel de ville et le 28 avril à l’esplanade Charles de Gaulle

+33 6 19 76 16 33

La ville s’embellit, se transforme, se réinvente chaque jour et encore plus en ce moment ! Les guides-

conférenciers vous donnent rendez-vous pour de nouvelles balades urbaines par quartier à la

découverte du patrimoine et au cœur du projet de ville.

Réservation obligatoire au 06 19 76 16 33 avant la veille 17h00. Nombre de places limitées

→ Lieu de RV les 23 et 26 avril à l’ancien hôtel de ville et le 28 avril à l’esplanade Charles de Gaulle

C.Gardner

La Réole

dernière mise à jour : 2022-03-30 par