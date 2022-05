Balade urbaine Luisant Luisant Catégories d’évènement: 28600

Luisant

Balade urbaine Luisant, 4 juin 2022, Luisant. Balade urbaine Luisant

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

Luisant 28600 Luisant Au cours d’une balade urbaine, apprenez à reconnaitre les herbes folles qui peuplent nos rues et laissez-vous surprendre par les anecdotes et autres contes qu’elles vous cachent.

Inscription : https://www.luisant.fr/l-agenda-de-luisant/60-juin-ok-2/1289-balade-urbaine Dans le cadre de son Inventaire de Biodiversité Communale, la commune de Luisant, et Eure-et-Loir Nature, vous proposent une sortie botanique. https://www.luisant.fr/l-agenda-de-luisant/60-juin-ok-2/1289-balade-urbaine Au cours d’une balade urbaine, apprenez à reconnaitre les herbes folles qui peuplent nos rues et laissez-vous surprendre par les anecdotes et autres contes qu’elles vous cachent.

Inscription : https://www.luisant.fr/l-agenda-de-luisant/60-juin-ok-2/1289-balade-urbaine ville de luisant

Luisant

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 28600, Luisant Autres Lieu Luisant Adresse Ville Luisant lieuville Luisant Departement 28600

Luisant Luisant 28600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luisant/

Balade urbaine Luisant 2022-06-04 was last modified: by Balade urbaine Luisant Luisant 4 juin 2022 28600 Luisant

Luisant 28600