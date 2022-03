Balade urbaine LOUISE ET LES AUTRES Place Maurice Chevalier Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du dimanche 01 mai 2022 au samedi 07 mai 2022

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

payant

Une balade originale à Belleville et Ménilmontant proposée par la guide conteuse Valérie Briffod, en partenariat avec le réseau de librairies LIBREST Dans cet ancien faubourg de paris, entre ville et village, les fenêtres, les vitrines et les murs parlent. Ils se souviennent du combat mené il y a 150 ans : la Commune de Paris. Plongez dans la mémoire de Louise Michel, suivez le fil du récit raconté à votre oreille et faites-vous votre cinéma ! Une autre façon de découvrir Belleville et Ménilmontant proposée par Valérie Briffod, guide certifiée et conteuse. Place Maurice Chevalier

Fresque réalisée par Question Mark

