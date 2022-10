Balade urbaine : les randos de l’INF’eau Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 15 octobre 2022

de 09h00 à 11h30

Inscription et renseignements : randoinfeau@association-espaces.org

La Ville de Paris, l’association « Espaces » et l’agence de l’eau Seine-Normandie vous invitent à participer à la première édition de la randonnée pédagogique dans le cadre de la révision du Plan Climat. « Les Randos de l’inf’Eau » à Paris. Lors d’une marche d’environ 6 km dans les rues et les parcs de votre ville, venez découvrir comment des acteurs (commune, métropole, agence de l’eau…) se mobilisent pour redonner une place à l’eau dans les espaces qui composent Paris (rues, parcs, places, berges, jardins, etc.). Comment lutter contre les canicules ? Comment l’eau s’infiltre-t-elle en ville ? Quelle biodiversité retrouve-t-on dans les mares et petits cours d’eau ? Quelles sont les traces anciennes de l’eau (sources, fontaines…) ? Autant de questions auxquelles les éco-animateurs d’Espaces répondront tout au long de cette randonnée éclaboussante ! Randonnée le samedi 15 octobre 2022 à partir de 9h et départ à 9h30. Inscription gratuite jusqu’au 13 octobre. Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris Contact : randoinfeau@association-espaces.org

