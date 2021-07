Villeneuve-d'Ascq Maison des Aînés Nord, Villeneuve-d'Ascq Balade urbaine : les plantes sauvages Maison des Aînés Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Jeudi 15 juillet 2021, de 14h30 à 16h30, la Maison des Aînés propose une balade urbaine dans le quartier d’Annappes à la découverte des plantes sauvages de la rue.** En se baladant avec le guide dans les rues du quartier, vous partirez à la recherche des plantes sauvages pour les identifier à l’aide d’un livre et d’une application. Pas besoin d’être botaniste, juste l’envie et la curiosité sont nécessaires ! Cette balade est proposée en partenariat avec l’OMJC qui organise cette semaine un stage pour les jeunes villeneuvois de 11 à 15 ans à la maison des Aînés. ### Inscriptions : 10 places * par mail : [aines@villeneuvedascq.fr](mailto:aines@villeneuvedascq.fr) * par tél. 03 28 77 45 20 ### Départ : Devant la Maison des Aînés.

