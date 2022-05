Balade urbaine – Le long de l’axe de Gare de Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie Gare de Villeurbanne, 10 juin 2022, Villeurbanne.

Balade urbaine – Le long de l’axe de Gare de Villeurbanne à Vaulx-en-Velin La Soie

du vendredi 10 juin au samedi 17 septembre à Gare de Villeurbanne

Balade urbaine Par KompleX KapharnaüM, en partenariat avec Pixel [13] Et si vous sortiez du flux des voyageurs pressés du tram T3 ? Suivez les pas de Pierre-Louis Gallo, trader haute-fréquence et Emmanuel Prost, dessinateur, à travers un itinéraire de marche urbaine radiophonique qui serpente autour de la ligne de tramway. Vous découvrirez l’union improbable entre les deux protagonistes, qui ont marché pendant 5 jours le long du tram, et vivrez leurs rencontres et péripéties comme si vous y étiez. Au détour d’une ruelle, vous irez même peut-être jusqu’à convoquer la mémoire des lieux traversés… Durée environ 1h00 par parcours/ tout public Munissez-vous d’un smartphone et d’écouteurs, la balade ne nécessite pas de prendre le tramway Accueil et distribution du topo-guide aux deux points de départ Départ 1 : arrêt de tram Gare de Villeurbanne Départ 2 : arrêt de tram Bel-Air les Brosses

Gare de Villeurbanne 51 avenue du général leclerc villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T17:00:00;2022-09-17T10:00:00 2022-09-17T18:00:00