Balade urbaine Jumilhac-le-Grand, 23 janvier 2023, Jumilhac-le-Grand .

Balade urbaine

10 rue de Teyssieras Jumilhac-le-Grand Dordogne

2023-01-23 09:30:00 – 2023-01-23

Jumilhac-le-Grand

Dordogne

Cette lecture paysagère et architecturale proposée par le CAUE de la Dordogne est l’occasion pour les élus, les habitants, les futurs porteurs de projet et les acteurs du territoire de s’exprimer sur la perception de leur bourg pour en comprendre sa singularité architecturale et paysagère.

+33 5 53 52 50 20 CAUE et Mairie

CAUE

Jumilhac-le-Grand

