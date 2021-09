Bort-les-Orgues Square Marceau Bort-les-Orgues, Corrèze Balade urbaine : histoire croisée du marché couvert de Bort-les-Orgues Square Marceau Bort-les-Orgues Catégories d’évènement: Bort-les-Orgues

### A la découverte de l’histoire marchande et productive de Bort-les-Orgues. Visite commentée du marché couvert, un exemple de halle à structure béton exceptionnelle en Corrèze. Au départ du square Marceau, le CAUE de la Corrèze vous invite à parcourir le coeur de ville de Bort-les-Orgues, à la découverte de son histoire marchande et productive. Cette balade sera ponctuée par la visite des édifices les plus représentatifs du patrimoine commercial de la commune, la halle aux blés bien sûr, mais aussi le marché couvert, un édifice atypique qui témoigne des innovations de son temps.

Gratuit. Entrée libre. Port du masque obligatoire. Rendez-vous sur les gradins du square Marceau.

