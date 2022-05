Balade urbaine – Gratte-Ciel, l’exploration utopique lieu a definir Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Balade urbaine – Gratte-Ciel, l’exploration utopique lieu a definir, 25 juin 2022, Villeurbanne. Balade urbaine – Gratte-Ciel, l’exploration utopique

du samedi 25 juin au vendredi 30 septembre à lieu a definir

Toits terrasses, décor minimal, formes géométriques : tout le vocabulaire de l’architecture moderne se retrouve dans le quartier des Gratte-Ciel. Créé entre 1930 et 1934 par l’architecte Morice Leroux à la demande du maire, Lazare Goujon, ce quartier est conçu avec le meilleur confort de l’époque pour améliorer les conditions de vie des Villeurbannais dont le nombre ne cesse de croître. Du Palais du travail aux tours des Gratte-ciel, en passant par l’appartement témoin, découvrez les principes de l’architecture moderne, dont l’objectif assumé était de participer au bonheur humain. Du Palais du travail aux tours des Gratte-ciel, en passant par l’appartement témoin, découvrez les principes de l’architecture moderne, dont l’objectif assumé était de participer au bonheur humain. lieu a definir villeurbanne Villeurbanne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T16:00:00;2022-09-30T18:00:00 2022-09-30T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu lieu a definir Adresse villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville lieu a definir Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

lieu a definir Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Balade urbaine – Gratte-Ciel, l’exploration utopique lieu a definir 2022-06-25 was last modified: by Balade urbaine – Gratte-Ciel, l’exploration utopique lieu a definir lieu a definir 25 juin 2022 lieu a definir Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon