Balade urbaine et analyse du patrimoine place Saint Pierre le Jeune, 18 septembre 2021, Strasbourg.

Balade urbaine et analyse du patrimoine

place Saint Pierre le Jeune, le samedi 18 septembre à 10:00

Dans le cadre de la procédure de révision-extension du document d’urbanisme qu’est le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), le bureau d’étude Atelier Grégoire André réalise des diagnostics architecturaux, urbains et paysagers du centre de Strasbourg. Cette visite-conférence vous emmène en balade dans le périmètre UNESCO pour lire et regarder le patrimoine exceptionnel reconnu comme Patrimoine mondial de l’Humanité. Le parcours débute place Saint-Pierre-le-Jeune et s’achève place de l’Université La visite guidée est animée par Agnès Blondin (chef de l’UDAP 67, architecte des Bâtiments de France, DRAC Grand Est) pour les aspects liés au PSMV, son élaboration et ses incidences réglementaires et Olivier Haegel (chercheur au service de l’inventaire du patrimoine culturel, région Grand Est) pour tous les aspects liés à l’histoire et au développement des lieux.

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 15 personnes, en fonction des conditions sanitaires

Partez à la découverte de la réalisation d’un diagnostic urbain, paysager et patrimonial. Regardez et lisez le patrimoine avec des architectes du patrimoine

place Saint Pierre le Jeune place Saint Pierre le Jeune Strasbourg Krutenau Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00