A la découverte de l’architecture contemporaine dans le Campus urbain de Paris-Saclay Samedi 14 octobre, 14h00 Balade urbaine dans le quartier de Moulon

Le quartier de Moulon et le Pôle Biologie – Pharmacie – Chimie

Au programme de la balade urbaine guidée par Jean-Marc Bichat, urbaniste de l’atelier germe&JAM : les deux bâtiments de CentraleSupélec par OMA et Gigon-Guyer, l’ENS Paris-Saclay par Renzo Piano, le Parc de Moulon par West8, la résidence étudiante Serendicity par LAN et Clément Vergély Architectes, le Lieu de Vie par Muoto Architectes (équerre d’argent 2016), le bâtiment d’enseignement de la Physique par Dominique Lyon, l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay par Klaus and Kahn, le FLI par Brenac et Gonzales, la Résidence étudiante Joliot-Curie par l’agence DATA, la Résidence étudiante Eileen Gray par Tank Architectes, le Groupe scolaire par Dominique Coulon, le parking silo par GAP Studio ; le programme de logements familiaux O’rizon ou encore le Pôle Biologie – Pharmacie – Chimie de l’Université Paris-Saclay par Bernard Tschumi Architects, livré en 2022.

Balade urbaine dans le quartier de Moulon RDV à l’arrêt Orsay/Université Paris-Saclay du bus express 91-06 – Rue Noetzlin 91400 Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France http://www.epaps.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@oin-paris-saclay.fr »}] L’EPA Paris-Saclay propose une balade urbaine au coeur du campus urbain de Paris-Saclay en cours de développement, pour découvrir la qualité urbaine et les grands projets d’architecture contemporaine qui le composent. Accès par le Bus Express 91-06 depuis Massy (Arrêt Orsay-Université Paris-Saclay) ou en voiture : stationnement Parling D’Arsonval, rue Noetzlin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

EPA Paris-Saclay