A la découverte de l’architecture contemporaine dans le Campus urbain de Paris-Saclay Samedi 14 octobre, 10h00 Balade urbaine dans le quartier de l’École polytechnique

Le quartier de l’École polytechnique et AgroParisTech

Au programme de la balade urbaine : le parc naturaliste de Michel Desvigne, la place Marguerite Perey, l’ENSAE ParisTech par CAB Architectes, EDF Lab Paris-Saclay par Francis Soler, EDF Campus par Emmanuel Combarel et Dominique Marrec architectes, Télécom Paris par Grafton Architects (Pritzker 2020), la résidence Alexandre Manceau par 51N4E et Bourbouze Graindorge, la résidence étudiante Jean d’Ormesson par l’AUC, la résidence étudiante Kley Paris-Saclay par XDGA – FAA, l’Institut Photovoltaïque d’Ile-de-France par Jean Philippe Pargade, le Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies par Michel Rémon ou encore la résidence Rosalind Franklin (Equette d’argent 2021) par Bruther et Baukunst.

Balade urbaine dans le quartier de l’École polytechnique Place Marguerite perey 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Lozère Essonne Île-de-France http://www.epa-paris-saclay.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@oin-paris-saclay.fr »}] La place Marguerite Perey forme, avec la Gare de la ligne 18 du Grand Paris Express qui lui fait face, la centralité du quartier. Parking public Effia Monge Palaiseau rue Jean Pacilly

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

