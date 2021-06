Paris Le café littéraire Le Petit Ney Paris Balade urbaine dans le quartier Blémont – Des HBM en cœur de ville Le café littéraire Le Petit Ney Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le café littéraire Le Petit Ney, le samedi 18 septembre à 11:00

**D’un îlot insalubre et d’une Cie de transports à des logements sociaux au cœur du 18e arrondissement.** Accueil au Café Littéraire, puis balade au cœur de l’ilôt Blémont (ensemble de constructions HBM « Habitations Bon Marché ») Retour au Café Littéraire Échanges autour d’une boisson

Participation Libre (20 personnes)

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00

